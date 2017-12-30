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أسعار العملات اليوم السبت 30-12-2017 واستقرار سعر الدولار

السبت، 30 ديسمبر 2017 11:41 ص
أسعار العملات اليوم السبت 30-12-2017 واستقرار سعر الدولار عملات معدنية


كتبت- هبة حسام
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استقرت أسعار العملات بشكل جماعى، اليوم السبت 30-12-2017، فى ثانى أيام العطلة الأسبوعية، وفيما يلى أسعار العملات، وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، على رأسها البنك الأهلى.

 

سعر صرف الجنيه
سعر صرف الجنيه

 

أولا : سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم السبت، عند سعر إغلاق تعاملات أول أمس، بالغا 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

  17.77 جنيه للشراء

 17.87 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

 17.75 جنيه للشراء

17.85 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.79  جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.79 جنيه للشراء

 17.89 جنيه للبيع

 

 ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

استقر سعر  اليورو مقابل الجنيه، عند سعر ختام تعاملات أول أمس، وبلغ سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، 21.03 جنيه للشراء، و 21.25 للبيع .

 

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، عند سعر ختام تعاملات أول أمس ، بلغ سعر الجنيه الاسترلينى، 23.69 جنيه للشراء  23.93 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

رابعا : سعر الدينار الكويتى
 

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، عند سعر ختام تعاملات أول أمس، مسجلا، 58.54 للشراء ، و 58.94 جنيه للبيع، بحسب آخر بيانات للبنك الأهلى.

 

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم
 

 استقر سعر الريال السعودى، عند سعر إغلاق أول أمس، بالغا 4.72 جنيه للشراء، 4.75 جنيه للبيع ، فى تعاملات البنك الأهلى.

 

سك العملة: إنتاج 50 جنيه فضة لأول مرة.. وإعادة إحياء متحف المصلحة
 

ومن ناحية أخرى، أعلن المهندس عبد الرؤوف الأحمدى رئيس مصلحة سك العملة، عن إنتاج المصلحة ميداليات وشارات ودروع التكريم لبطولة العالم للكرة الطائرة، وعملات تذكارية فئة 100 جنيه و10 جنيهات ولأول مره فئة 50 جنيه فضة خلال مشاركتها فى احتفالات القاهرة الخديوية وهو ما لاقى إقبالا واهتماما فاق كل التوقعات من هواة العملة وحققت المصلحة حجما كبيرا من المبيعات سواء من العملة أو التشغيلات الموجودة مثل ميدالية الشعراوى وميداليات قناة السويس وغيرها من التشغيلات.

 

سعر الجنيه الاسترلينى
سعر الجنيه الاسترلينى

 

وأضاف الأحمدى، فى تقرير تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية عن أداء مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية خلال عام 2017 ورؤيتها المستقبلية لعام 2018، أن المصلحة تقوم حاليا بإنتاج العلب الخاصة بالميداليات والدروع حيث تم إنشاء خط تصنيع علب الهدايا بدلا من تصنيعها من خارج المصلحة.

 

 

 


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