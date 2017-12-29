ننشر فيديو تصفية إرهابى قبل استهدافه كنيسة مارمينا بحلوان

وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات النصر للتأمين الصحى وحلوان العام.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يوجد من بين المصابين حالتين فى حالة خطرة، مشيراً إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.