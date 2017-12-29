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الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:08 م
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ننشر فيديو تصفية إرهابى قبل استهدافه كنيسة مارمينا بحلوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:49 ص
ننشر فيديو تصفية إرهابى قبل استهدافه كنيسة مارمينا بحلوان تصفية إرهابى قبل استهدافه كنيسة مارمينا بحلوان


كتب - محمد صبحى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو تصفية إرهابى قبل استهدافه كنيسة مارمينا بحلوان.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين، خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح من مجهولين على كنيسة مارمينا بحلوان فى القاهرة.

 
 
وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات النصر للتأمين الصحى وحلوان العام.
 
 
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يوجد من بين المصابين حالتين فى حالة خطرة، مشيراً إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

 


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التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

قلق

خلصونا من الخنازير بالسجون

نفذ الاحكام فورا وعاجلا ... ارجوكم ..

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

يا ارهابى.😎

😎

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد خنازير و كلاب الشيطان البنا الملعون

هؤلاء الخنازير المرتزقة لعنة الله عليهم لا امل فيها منذ نشاتهم علي يد الشيطان الماسوني البنا

.

عدد الردود 0

بواسطة:

Lolo

الله اكبر

جهنم وبئس المصير

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