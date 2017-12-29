مديرية الصحة بدمياط تنفى تعطل العناية المركزة بمستشفى عزبة البرج

مديرية الصحة بدمياط تنفى تعطل العناية المركزة بمستشفى عزبة البرجالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:20 م
مستشفى عزبة البرج المركزى
دمياط معتز الشربينى
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قامت اليوم الجمعة لجنة من مديرية الصحة بدمياط تضم الدكتور ضياء داود مدير المستشفيات بالمديرية والخليل الشريف المفتش المالي والاداري بالمديرية بفحص شكوى أهالى عزبة البرج والتى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن إغلاق قسم العناية المركزة بمستشفى عزبة البرج منذ فترة.
وأشار بيان صادر عن المديرية إلى أنه بفحص المستشفى تبين للجنة أن العناية المركزة تعمل، وتواجد وكيل المستشفى الدكتور محمد فتحى اخصائى التخدير والعناية كما تبين تواجد طبيب العناية المركزة النوبتجى الدكتور اسلام مطر.
وأشار البيان إلى أنه جارى كتابة تقرير مفصل للعرض على وكيل وزارة الصحة والذى سوف يقوم برفعه للعرض على الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.
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