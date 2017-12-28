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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ولى العهد السعودى لبحث التحديات المشتركة

الخميس، 28 ديسمبر 2017 10:24 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ولى العهد السعودى لبحث التحديات المشتركة الرئيس السيسى ومحمد بن سلمان


كتب محمد الجالى
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية الوثيقة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تناول الاتصال التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، والجهود المشتركة التي تبذلها البلدان لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المكثف بينهما على كافة المستويات. 

 

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