واشنطن ترحب بقرار الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفى إقليم كردستان

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رحبت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بقرار الحكومة العراقية بدفع رواتب بعض عمال إقليم كردستان.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخباريةنقلا عن السفير الأمريكى فى العراق دوجلاس سيليمان إنه " سعيد بقرار الحكومة العراقية بدفع رواتب بعض عمال حكومة إقليم كردستان، معربا عن أمله فى أن يتم دفع الرواتب فى وقت لاحق لأكبر قدر من العمال فى الإقليم.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادى أعلن – أمس - أن الحكومة بدأت بدفع رواتب بعض موظفى إقليم كردستان، وأشار إلى أنه تم تكليف وزارة المالية بالذهاب إلى الإقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين.