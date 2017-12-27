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بلاغ للنائب العام ضد مطربة "بص أمك" بتهمة نشر الرذيلة والفجور بين الشباب

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:20 م
بلاغ للنائب العام ضد مطربة "بص أمك" بتهمة نشر الرذيلة والفجور بين الشباب صاحبة كليب بص أمك


كتب محمد تهامى زكى
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تقدم المحامى أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، ببلاغ للنائب العام ضد المطربة المغمورة ليلى عامر، صاحبة كليب "بص أمك"، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

وقال مهران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا الكليب يحتوى على العديد من الإيحاءات الجنسية، من خلال اسم الأغنية "بص أمك" الخارج عن الآداب العامة، ما يؤدى إلى هدم الأخلاق ونشر الرذيلة، وهذا ما يعتبر خدش للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور طبقا لنص الماده 269  مكرر من قانون العقوبات.

وأوضح مهران، أن مثل هذه الأعمال تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصرى من هدم القيم ونشر الرذيلة والإيحاءات الجنسية بين الشباب، خصوصا أن هذه الجرائم لا تمثل الاعتداء على الأشخاص بل الاعتداء على المجتمع وهدم الدولة، خاصة ونحن دولة دينية دينها الإسلام ومثل هذه الأعمال تتنافى مع القيم وتعاليم الدين الإسلامى .

وجاء نص البلاغ الذى قدمه مهران للنائب العام: "نلتمس من سيادتكم حفاظا على نساء وبنات المجتمع المصرى وحرصا على عقول شبابنا وحفاظا على قوة ووحدة بنيان الوطن، فتح تحقيق عاجل مع المبلغ ضدهم والمشكو فى حقهم والذين قاموا بنشر الفيديو على موقع اليوتيوب أمام العامة من شباب وأطفال، وهذا يشكل خطرا كبيرا على المجتمع وأخلاقه ومبادئه، لذلك نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق عاجل مع المشكو فى حقها وشركة الإنتاج ومخرج العمل".

أغنية "بص أمك" من غناء ليلى عامر وكلمات وألحان سيد الشاعر ويتم الترويج لها باعتبارها أغنية دعائية لفيلم بعنوان "سلك عريان"، مما أثار الجدل بسبب اسم الأغنية وطريقة نطقها التى تتشابه مع السباب، إضافة إلى الإيحاءات التى حملها الكليب، وهو ما جعل رواد السوشيال ميديا يشنون هجوما كبيرا عليها بسبب أدائها ومطالبين الرقابة بالتصدى لهؤلاء الطامحين للشهرة عبر قنوات رخيصة من الابتذال.

 

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بلاغ للنائب العام

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