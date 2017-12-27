القبض على ربة منزل تخصصت فى سرقة الهواتف من صالات الجيم بروض الفرج





كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على ربة منزل، تخصص نشاطها فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، بمنطقة روض الفرج، حيث تم ضبطها عقب قيامها بمحاولة سرقة هاتف محمول من داخل صالة للألعاب الرياضية بدائرة القسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم روض الفرج، بلاغا من " وفاء.م " 50 سنة ربة منزل، تفيد فيه بتعرضها للسرقة من قبل سيدة، وذلك أثناء تواجدها داخل صالة للألعاب الرياضية بدائرة القسم، حيث قامت المتهمة بمحاولة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها بأسلوب المغافلة، على الفور أنتقل ضباط مباحث قسم روض الفرج، وبصحبتهم قوة أمنية من القسم، وعقب الإطلاع على الأوراق الثبوتية الخاصة بالمتهمة تبين أنها تدعى "نعمة.أ" 31 سنة ربة منزل.

وبمناقشتها أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للربط بينها وبين الحوادث المجهولة، اعترفت بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادها ضبط كل المسروقات بمسكنها، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المسروقات واتهمنها بالسرقة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأحالها اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة، التى قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات.