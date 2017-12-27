video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على ربة منزل تخصصت فى سرقة الهواتف من صالات الجيم بروض الفرج

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:52 م
القبض على ربة منزل تخصصت فى سرقة الهواتف من صالات الجيم بروض الفرج المتهمة عقب القبض عليها وبحوزتها المسروقات


كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على ربة منزل، تخصص نشاطها فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، بمنطقة روض الفرج، حيث تم ضبطها عقب قيامها بمحاولة سرقة هاتف محمول من داخل صالة للألعاب الرياضية بدائرة القسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم روض الفرج، بلاغا من " وفاء.م " 50 سنة ربة منزل، تفيد فيه بتعرضها للسرقة من قبل سيدة، وذلك أثناء تواجدها داخل صالة للألعاب الرياضية بدائرة القسم، حيث قامت المتهمة بمحاولة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها بأسلوب المغافلة، على الفور أنتقل ضباط مباحث قسم روض الفرج، وبصحبتهم قوة أمنية من القسم، وعقب الإطلاع على الأوراق الثبوتية الخاصة بالمتهمة تبين أنها تدعى "نعمة.أ" 31 سنة ربة منزل.

وبمناقشتها أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للربط بينها وبين الحوادث المجهولة، اعترفت بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادها ضبط كل المسروقات بمسكنها، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المسروقات واتهمنها بالسرقة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأحالها اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة، التى قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل سرقة 18 ألف جنيه و18 هاتف محمول من فرع فوادفون بدار السلام

أخبار الحوادث

أمن القاهرة

سرقة هواتف

ربة منزل

الهواتف المحمولة

صالات الجيم

المقطم



لا تفوتك
صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

أكاديمية البحث العلمى: 2017 يسجل أعلى عدد براءات اختراع منذ 10 سنوات

أكاديمية البحث العلمى: 2017 يسجل أعلى عدد براءات اختراع منذ 10 سنوات

صور.. نادى مسنين أشمون بالمنوفية شباب فى سن الستين.. رحلات شهرية للمصايف والمشاتى وأنشطة يومية وقراءة للقرآن وحفلات لأعياد الميلاد.. وإحدى الأعضاء: أتواجد فى النادى بعد إصابتى بجلطة وأجد فيه راحة كبيرة

صور.. نادى مسنين أشمون بالمنوفية شباب فى سن الستين.. رحلات شهرية للمصايف والمشاتى وأنشطة يومية وقراءة للقرآن وحفلات لأعياد الميلاد.. وإحدى الأعضاء: أتواجد فى النادى بعد إصابتى بجلطة وأجد فيه راحة كبيرة

حصاد وزارة الطيران المدنى فى 2017 .. بروتوكول أمنى لعودة الرحلات الروسية وتعليقها بين مصر وقطر .. غلق المجال الجوى أمام طائرات الدوحة .. وتجديد ترخيص مطارى القاهرة وشرم الشيخ.. وتسليم ترخيص مطار أسوان

حصاد وزارة الطيران المدنى فى 2017 .. بروتوكول أمنى لعودة الرحلات الروسية وتعليقها بين مصر وقطر .. غلق المجال الجوى أمام طائرات الدوحة .. وتجديد ترخيص مطارى القاهرة وشرم الشيخ.. وتسليم ترخيص مطار أسوان

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

شاهد.. 20 هدفا فى الجولة 15 بالدورى المصرى

شاهد.. 20 هدفا فى الجولة 15 بالدورى المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة