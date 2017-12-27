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السفير السودانى بالقاهرة يتطاول على الإعلام المصرى ويصفه بـ"الحمقى"

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:33 م
السفير السودانى بالقاهرة يتطاول على الإعلام المصرى ويصفه بـ"الحمقى" سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم


كتب – محمود محيى
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فى تطاول صريح وتصريح غير منضبط من جانب شخصية تعتبر دبلوماسية عليها التحلى بالتقاليد الدبلوماسية المعروفة، هاجم سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الإعلام المصرى متطاولا عليه ووصفه بعبارات غير لائقة.

 

وهاجم السفير السودانى الإعلام المصرى، بسبب تناوله زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، المعروف بدعمه وتمويله للجماعات المتطرفة بالشرق الأوسط إلى السودان مؤخرا، حيث وصف الإعلاميين المصريين بـ"الغوغائية والحمقى".

السفير السودانى يتطاول على اعلام مصر
السفير السودانى يتطاول على إعلام مصر

 

وقال عبد المحمود فى تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم التالى" السودانية، إن الإعلام المصرى وجد فى زيارة أردوغان للسودان فرصة سانحة أخرى للنيل من السودان وخياراته، وتحقير قيادته وتاريخ أمته، على حد زعمه.

 

واستطرد المسئول الدبلوماسى السودانى مزاعمه قائلا: "إن مثل هؤلاء يسعون لتسميم الأجواء وإفسادها"، لافتا إلى أن بعض الإعلاميين المصريين يحسبون أى نشاط سيادى أو تحرك سودانى أمرا نشازا تدق له طبول الرفض والتجريم.

 

وقال عبد المحمود إن على هؤلاء إدراك أن السودان ليس بجمهورية موز، وأن علاقاته الإقليمية والدولية، ليست خصما على رصيد علاقاته مع الآخرين، على حد تعبيره.

 


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