البورصة تنهى تعاملاتها على تراجع جماعى لجميع المؤشرات





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 16.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.798 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 780.9 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 40.1 مليون جنيه، 985 ألف جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.7 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 14904 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% عند مستوى 2556 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14648 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 826 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1961 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 530 نقطة.

وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 102 شركة، ولم تتغير 21 شركة.



