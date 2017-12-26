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وزير الصحة: لجنة لتحديد الأسر غير القادرة لإعفائها من اشتراكات التأمين الصحى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:22 ص
وزير الصحة: لجنة لتحديد الأسر غير القادرة لإعفائها من اشتراكات التأمين الصحى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة


كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن تحديد غير القادرين المقرر إعفاؤهم من الاشتراكات والمساهمات فى قانون التأمين الصحى الشامل سيكون عن طريق لجنة تتكون من ممثلين عن وزاراتى "المالية والتضامن الاجتماعى"، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأضاف وزير الصحة فى تصريحات لــ "اليوم السابع" أن اللجنة مهمتها فحص دخل الفرد، بالنسبة لعدد أفراد الأسرة، ومتطلبات هذه الأسرة، لضمان حصول المواطن الذى يحتاج الخدمة الطبية، وحماية حقوق غير القادرين.

وتابع وزير الصحة: " الآن نعمل على تطوير مستشفيات المحافظة وتوفير كل التخصصات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية"، لافتاً إلى أن تحديد غير القادرين فى القانون، لا يتعلق بدخل محدد، وإنما يخضع لرأى اللجنة.

 


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الصحة

التأمين الصحى

غير القادرين



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