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وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 08:24 م
وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج وزير التموين


الشرقية – إيمان مهنى
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أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن الوزارة موجودة لخدمة المواطن ليس للتستر على أصحاب المخابز فى مخالفاتهم ولن يضار أى مواطن يستحق الدعم.

وحذر قائلا: "سنغلق أى مخبز يقوم بضرب بطاقات الخبز دون إنتاج الرغيف وسحب الماكينة من بقالى التموين حال مخالفته".

وأضاف أن 80 مليون مواطن يستفيدون من الدعم ونستورد 60% من الدقيق، لذلك لابد من وضع الضوابط لتخفيف الدعم أو وصوله لمستحقيه لضبط عجز الموازنة الذى لن ولم يتحقق إلا بضبط الدعم دون المساس بحق المواطن المستحق.

 جاء ذلك خلال اجتماعه بمستثمرى العاشر من رمضان، داخل مقر الجمعية لبحث معوقات الاستثمار ومشكلات المدينة، بحضور سمير عارف رئيس الجمعية والمستثمرون، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، واللواء منصور لاشين نائب مدير الأمن لمنطقة العاشر والمهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر .

واستعرض الحضور مشكلات نقص عدد المخابز، ومنافذ السلع التموينية مقابل الزيادة السكانية المستمرة للمدينة، ومشكلة بطاقات التموين للمغتربين وزيادة حصص الدقيق لبعض المخابز ووعد الوزير بتوفير أماكن إضافية لفتح مكاتب تموين أخرى تتبع الوزارة لفض حالة الزحام الدائمة بمكتب تموين.

 


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