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والدة الشهيد وائل كمال: نفذ قرار نقله لسيناء يوم استشهاد البطل أحمد المنسى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:04 م
والدة الشهيد وائل كمال: نفذ قرار نقله لسيناء يوم استشهاد البطل أحمد المنسى والدة الشهيد وائل كمال


كتب إسلام جمال
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قالت صباح يوسف مصطفى، والدة الشهيد وائل كمال، إن نجلها الشهيد كان يتخذ البطل أحمد المنسى، مشيرة إلى أنه نفذ قرار نقله لسيناء يوم استشهاد البطل أحمد المنسى.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، على قناة "النهار"، أنها طلبت من ابنها شقيق الشهيد وائل دفنه مع البطل أحمد المنسى، قبل أن تعلم أن وصية نجلها أن يدفن مع الشهيد أحمد المنسى.

وتابعت: "لما عرفت خبر استشهاده، قولت لابنى هيثم، حطه فى حضن حبيبه، وبعدين عرفت إن هو موصى بدفنه مع أحمد المنسى".

واستكملت: "وائل اعتمد على نفسه وقدم حربية لوحده وكان كل أمله يبقى فى الجيش المصرى، عشان حب الوطن مزروع فى قلبه من صغره، وبعدين دخل الصاعقة وربنا وقفله المقدم أحمد المنسى واعتبره ابنه، ولما بابا وائل مات المقدم منسى هو اللى جه ووقف وعمل كل حاجة لأن وائل كان مسافر".

وواصلت: "وائل كان جواه وطنية وكان عايز لمصر حاجات كتيرة جدًا، بحس إن روحهم لمست بعض، كان مثل قدامه يحذو حذوه، ولما الشهيد المنسى استشهد وائل كان منهار جدًا، وبعدين راح سينا، وقال لأخواته ورفض يقولى".


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وائل كمال

سيناء

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