مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلادالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 08:19 م
حبس -أرشيفية
أسوان ندى سليم
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أكد مصدر أمني بمديرية أمن أسوان، أن جهات التحقيق بالمحافظة تواصل التحقيق مع العناصر الإرهابية التي تم ضبطها مؤخرا قبل القيام بأعمال ارهابية تزامنا مع أعياد الاقباط وانطلاق الموسم السياحي، وذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم ببعض المناطق الجبلية التي اتخذتها هذه العناصر وكرا للاختباء بها.
واوضح المصدر لليوم السابع أن العناصر المضبوطة اعترفت بمخططهم للقيام بعمل إرهابي بالمحافظة وذلك بعد أن تمكنوا من التسلل عبر حدود مصر مع دولة السودان.
ومن جانبها رفعت مديرية أمن أسوان أقصي درجات الاستعداد الأمني لتأمين دور العبادة تزامنا مع احتفالات الأقباط داخل الكنائس والأديرة المنتشرة.
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