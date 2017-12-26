فيديو.. متحدث الرئاسة: أصول هيئة الأوقاف تتخطى مئات المليارات ونعمل على حصرها





كتب أيمن رمضان

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قيمة أصول هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف من مبان وأراض ومدارس وأشياء كثيرة جدا تبلغ مئات المليارات، الأمر الذى يتطلب ضوابط ومتابعة وفق الإطار العام الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من حيث حسن إدارة أصول الدولة والمال العام وحسن استغلاله لدرجة قصوى تصب فى صالح الشعب المصرى.

وأضاف "راضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين عبر فضائية "الحياة"، أن الاتجاه العام فى سياسة الدولة فى استغلال المال العام هو النفع للمواطنين من خلال حسن استغلاله وإداراته بشكل استثمارى يعود على خزينة الدولة ويصل إلى المواطنين.

وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على وجود خطة ممنهجة لحصره أصول هيئة الأوقاف وتبويبها وتصنيفها بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية أو شبهة فساد بهذا الملف من أجل إصلاحها وإدارتها بشكل جيد.