سحر نصر تزور الفيوم غدا بعد توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبى





كتب عبد الحليم سالم

تتوجه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، غدا الأربعاء، إلى محافظة الفيوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة فى إطار الدورالتنموى الذى تقوم به الوزارة من خلال محافظ التمويل الدولية فى مصر .

وقبل الزيارة توقع الوزيرة بمقر الوزارة اتفاقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.