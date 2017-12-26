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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:17 م
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سحر نصر تزور الفيوم غدا بعد توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:04 م
سحر نصر تزور الفيوم غدا بعد توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبى الدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى


كتب عبد الحليم سالم
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تتوجه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، غدا الأربعاء، إلى محافظة الفيوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة فى إطار الدورالتنموى الذى تقوم به الوزارة من خلال محافظ التمويل الدولية فى مصر .

 

وقبل الزيارة توقع الوزيرة بمقر الوزارة اتفاقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.


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سحر نصر

وزيرة الاستثمار

الفيوم



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