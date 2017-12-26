سحر نصر تزور الفيوم غدا بعد توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبى

سحر نصر تزور الفيوم غدا بعد توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبىالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:04 م
الدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
تتوجه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، غدا الأربعاء، إلى محافظة الفيوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة فى إطار الدورالتنموى الذى تقوم به الوزارة من خلال محافظ التمويل الدولية فى مصر .
وقبل الزيارة توقع الوزيرة بمقر الوزارة اتفاقية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
إضافة تعليق
15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر
ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة