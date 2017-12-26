المتحدث باسم الرئاسة: مكافحة الفكر المتطرف الجزء الأكبر من محاربة الإرهاب (فيديو)الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 07:53 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب أيمن رمضان
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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف يأتى من منطلق استمرار مكافحة الفكر المتطرف الذى يعد الجزء الأكبر من محاربة الإرهاب، مشددًا على أن تلك المؤسسات دور كبير فى القوافل والتوعية وتحسين وتصويب الخطاب الدينى.
وأضاف "راضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين عبر فضائية "الحياة"، قائلًا:"استمرارًا للنهج الذى بدأه الرئيس السيسى ودعا إليه بالتحديد فى يناير 2016 من حيث الثورة الدينية وتغيير المفاهيم.. وده شئ ضرورى جدًا وخاصة فى ظل الأفعال التى نراها من قبل الإرهابيين وأصحاب الفكر المتطرف واستقطاب الشباب من خلال غسل عقولهم".
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