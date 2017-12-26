"الحوثى الإيرانية" تصدر أوامر لبنوك صنعاء لتجميد 1200 حساب بنكى تمهيدا لنهبها





كتب إبراهيم حسان

ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن ميليشيات الحوثى الإيرانية، صدرت أوامر لجميع البنوك فى صنعاء لتجميد أكثر من 1200 حساب بنكى تمهيدا لنهبها.