"الحوثى الإيرانية" تصدر أوامر لبنوك صنعاء لتجميد 1200 حساب بنكى تمهيدا لنهبها

"الحوثى الإيرانية" تصدر أوامر لبنوك صنعاء لتجميد 1200 حساب بنكى تمهيدا لنهبهاالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 07:55 م
الحوثيين
كتب إبراهيم حسان
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ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن ميليشيات الحوثى الإيرانية، صدرت أوامر لجميع البنوك فى صنعاء لتجميد أكثر من 1200 حساب بنكى تمهيدا لنهبها.
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