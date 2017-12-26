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"الحوثى الإيرانية" تصدر أوامر لبنوك صنعاء لتجميد 1200 حساب بنكى تمهيدا لنهبها

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 07:55 م
"الحوثى الإيرانية" تصدر أوامر لبنوك صنعاء لتجميد 1200 حساب بنكى تمهيدا لنهبها الحوثيين


كتب إبراهيم حسان
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ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن ميليشيات الحوثى الإيرانية، صدرت أوامر لجميع البنوك فى صنعاء لتجميد أكثر من 1200 حساب بنكى تمهيدا لنهبها.

 


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