وزيرة الهجرة: المصرى المصاب بالأردن حالته خطيرة.. وتم القبض على المعتدين





كتب محسن البديوى

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفاصيل واقعة تعرض مصرى بالأردن للسحل من قبل أردنيين بسبب خلاف مالى، مضيفة: "المواطن يدعى على، ويعمل "بلاط" فى الأردن منذ 27 عامًا، مشيرة إلى أنه فاقد الوعى وحالته خطيرة ويعيش على التنفس الصناعى.

وقالت "مكرم" تصريحات تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "النهار" مساء الإثنين، إنه حدثت مشادة بينه وبين 4 أردنيين على 2000 دينار، لأن أحدهم أخذ منه المال لشراء سيارة له ولكن لم يشتريها.

وأوضحت وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات تلفزيونية ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنها تواصلت مع السفارة المصرية بالأردن للتأكد من صحة هذه المعلومة، وأن وفد من السفارة ذهب للاطمئنان على صحة المواطن.

وأشارت مكرم، إلى أنه يعانى من نزيف داخلى وفاقد للوعى ويعيش على أجهزة التنفس الصناعى، وحالته خطيرة، مضيفة أنها طلبت من وزير العمل الأردنى علاج المواطن على نفقة الدولة لأنه أسرته بسيطة وليس لديها تأمين صحى، وأنه تم القبض على أحد المتورطين، معقبة: "واثقون فى عدالة القضاء الأردنى".