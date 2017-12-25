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الإثنين، 25 ديسمبر 2017 11:57 م
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مقتل 10 مدنيين فى تجربة إطلاق صاروخ فاشلة لميليشيات الحوثى فى صنعاء

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:46 م
مقتل 10 مدنيين فى تجربة إطلاق صاروخ فاشلة لميليشيات الحوثى فى صنعاء اطلاق صاروخ - أرشيفية


كتب محمد تهامى زكى
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قتل 10 مدنيين فى تجربة إطلاق صاروخ فاشلة لميليشيات الحوثى الإيرانية فى العاصمة صنعاء، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

 
 

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