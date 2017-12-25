مقتل 10 مدنيين فى تجربة إطلاق صاروخ فاشلة لميليشيات الحوثى فى صنعاء

مقتل 10 مدنيين فى تجربة إطلاق صاروخ فاشلة لميليشيات الحوثى فى صنعاءالإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:46 م
اطلاق صاروخ - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق
قتل 10 مدنيين فى تجربة إطلاق صاروخ فاشلة لميليشيات الحوثى الإيرانية فى العاصمة صنعاء، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.
إضافة تعليق
صور.. كيف احتفل نجوم العالم بالكريسماس؟.. كيم كاردشيان "مقضياها" مع كريستينا اجوليرا.. زين مالك وجى جى حديد عائلة واحدة.. وقبلة جوين ستيفانى وبليك شيلتون تلفت الأنظار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة