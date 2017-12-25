فيديو.. وزير التعليم العالى: مصر تأخرت 50 عاما فى دخول مجال الفضاء





كتب أيمن رمضان

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر تأخرت 50 عاما فى دخول مجال الفضاء، رغم أن لديها خبرات متراكمة على مدى عقود فى علوم الفضاء ستساعدنا فى اقتحام هذا المجال بقوة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين عبر فضائية "الحياة"، إن مصر لديها بنية تحتية قوية فى مجال الفضاء متمثلة فى هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إلى جانب خبراء وعلماء منتشرين فى كل مكان حول العالم.

واستطرد وزير التعليم العالى، قائلاً:" وكالة الفضاء المصرية بداية دخول مصر لعالم المعلومات والإستخدام السلمى للفضاء، والقمر الصناعى الجديد تم بخبرات ومكونات مصرية تماماً".