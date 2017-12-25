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صور.. المسيحيون الكاثوليك يؤدون قداس عيد الميلاد وسط تشديدات أمنية بالدقهلية

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:09 ص
صور.. المسيحيون الكاثوليك يؤدون قداس عيد الميلاد وسط تشديدات أمنية بالدقهلية كنيسة سيدة النياح


الدقهلية ـ محمد حيزة
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أدى عشرات المسيحين الكاثوليك بمحافظة الدقهلية مساء اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة.
 وترأس القداس بكنسية سيدة النياح بمنطقة السكة الجديدة بمدينة المنصورة، الكاهن مكاريوس جاويش، والذى بدأ القداس بقراءة آيات من الكتاب المقدس وبعض الترانيم أعقبها التحضير للمناولة ثم المناولة المقدسة.
 
 حضر القداس العشرات من أبناء الطائفة وسط حالة من البهجة والفرح، وقام الكاهن مكاريوس بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال ممن شاركوا فى القداس. 
 
وقال الكاهن مكاريوس خلال عظته، إن المحبه سر بقاء البشرية وهى رمز لخلود المجتمع، مشيرا إلى أن المجتمع المصرى بجميع طوائفه لابد وان يلتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يعيد بناء الدولة من جديد ولم يفعل كما فعل الزعماء والرؤساء من قبلة بالترميم.
 
 وأشاد كاهن كنيسة سيدة النياح بالمنصورة بدور قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة بتامين الإحتفالات موجها الشكر للواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، واللواء مروان عبدالمعطى، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، والقوات المشاركة فى التأمين.
 
كنيسة سيدة النياح
كنيسة سيدة النياح

مظاهر العيد
مظاهر العيد

جانب من القداس
جانب من القداس

قداس عيد القيامة
قداس عيد القيامة

جانب من القداس
جانب من القداس

صلاة العيد
صلاة العيد

الكاهن مكاريون يترأس القداس
الكاهن مكاريون يترأس القداس

طائفة الكاثوليك خلال القداس
طائفة الكاثوليك خلال القداس

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد

طقوس القداس
طقوس القداس

قداس العيد
قداس العيد

توزيع الحلوى على الأطفال
  قداس العيد       

عدد من الأطفال
توزيع الحلوى على الأطفال
 

 


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