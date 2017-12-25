صور.. المسيحيون الكاثوليك يؤدون قداس عيد الميلاد وسط تشديدات أمنية بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

أدى عشرات المسيحين الكاثوليك بمحافظة الدقهلية مساء اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة.

وترأس القداس بكنسية سيدة النياح بمنطقة السكة الجديدة بمدينة المنصورة، الكاهن مكاريوس جاويش، والذى بدأ القداس بقراءة آيات من الكتاب المقدس وبعض الترانيم أعقبها التحضير للمناولة ثم المناولة المقدسة.

حضر القداس العشرات من أبناء الطائفة وسط حالة من البهجة والفرح، وقام الكاهن مكاريوس بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال ممن شاركوا فى القداس.

وقال الكاهن مكاريوس خلال عظته، إن المحبه سر بقاء البشرية وهى رمز لخلود المجتمع، مشيرا إلى أن المجتمع المصرى بجميع طوائفه لابد وان يلتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يعيد بناء الدولة من جديد ولم يفعل كما فعل الزعماء والرؤساء من قبلة بالترميم.

وأشاد كاهن كنيسة سيدة النياح بالمنصورة بدور قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة بتامين الإحتفالات موجها الشكر للواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، واللواء مروان عبدالمعطى، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، والقوات المشاركة فى التأمين.