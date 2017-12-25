تشييع جثمان الكاتب صلاح عيسى من مسجد "الحصرى" بأكتوبر ظهر الغد





كتب محمود الضبع

يشيع غدًا الثلاثاء جثمان الراحل صلاح عيسى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والذى وافته المنية اليوم الاثنين، عقب نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى، بعد تدهور حالته الصحية بمستشفى السلام الدولى، والتى كان يرقد فيها منذ عدة أيام.

وعلم "اليوم السابع" من أحد أفراد الأسرة أن الجنازة سيتم تشيعها غدًا الثلاثاء من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر وسيورى على جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات البحرية، ويتم حاليًا ترتيب مكان تلقى العزاء.