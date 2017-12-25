تشييع جثمان الكاتب صلاح عيسى من مسجد "الحصرى" بأكتوبر ظهر الغد

تشييع جثمان الكاتب صلاح عيسى من مسجد "الحصرى" بأكتوبر ظهر الغدالإثنين، 25 ديسمبر 2017 08:11 م
الراحل صلاح عيسى
كتب محمود الضبع
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يشيع غدًا الثلاثاء جثمان الراحل صلاح عيسى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والذى وافته المنية اليوم الاثنين، عقب نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى، بعد تدهور حالته الصحية بمستشفى السلام الدولى، والتى كان يرقد فيها منذ عدة أيام.
وعلم "اليوم السابع" من أحد أفراد الأسرة أن الجنازة سيتم تشيعها غدًا الثلاثاء من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر وسيورى على جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات البحرية، ويتم حاليًا ترتيب مكان تلقى العزاء.
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عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح السنديوني
الله يرحم الفقيد
الله يرحم موتانا جميعا ويرزقه جنات النعيم
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء الدين قنديل
الى رحمة الله
كل يوم نفقد احد العمالقه واليوم نفقد الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى الى رحمة الله ونعذى انفسنا نحن شعب مصر فى اعلام الفن والصحافه والاعلام وعوضنا الله عنهم