وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس لمتابعة انتظام الدراسة خلال شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولات مكوكية على المدارس خلال أيام شهر رمضان المبارك الماضية، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر على متابعة سير العملية التعليمية، وضمان انتظامها خلال شهر رمضان المبارك، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وشلت جولات وكيل تعليم الأقصر، زيارة تفقدية إلى مدرستي نجع حباشي للتعليم الأساسي والملاحة للتعليم الأساسي بإدارة القرنة التعليمية، حيث تابع الفصول الدراسية واطلع على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، مشيداً بجهود المعلمين في الحفاظ على الانضباط داخل المدارس رغم خصوصية الشهر الفضيل، كما استمع إلى آراء الطلاب حول سير العملية التعليمية خلال الفترة الحالية.

وأكد وكيل الوزارة، أن زيارات المتابعة لن تتوقف طوال شهر رمضان، مشددًا على أهمية تكثيف الجولات الميدانية لضمان استمرارية الأداء التعليمي بالكفاءة المطلوبة. وأضاف: " رمضان شهر جد واجتهاد، وليس تقاعس أو خمول، وهاهم أبطالنا البواسل في القوات المسلحة المصرية خاضوا حرباً عام 1973 وكانت في رمضان، لذا لن يكون الشهر الكريم عائقًا أمام تنفيذ خطط المتابعة".

وشملت الجولات زيارة تفقدية إلى مدرسة رواج الابتدائية بإدارة البياضية التعليمية، حيث تابع عن كثب مستوى الأداء والانضباط داخل المدرسة، كما حرص على تفقد الفصول الدراسية وسير العملية التعليمية، مؤكداً أن الهدف الرئيس من الزيارة هو التأكد من تنفيذ التعليمات الوزارية سواء تقييمات أو مهام أدائية وفق المعايير المطلوبة، وفي ختام الزيارة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ الخطة العلاجية للتلاميذ ضعيفي المستوى، وأكد بأنه ستكون هناك لجان متابعة خلال الفترة القادمة لمتابعة هذا الملف على وجه الخصوص.



جولات على المدارس لمتابعة إنتظام الدراسة خلال شهر رمضان بالأقصر



جولات على المدارس لمتابعة إنتظام الدراسة خلال شهر رمضان



جولة وكيل التعليم على على المدارس لمتابعة إنتظام الدراسة خلال شهر رمضان



متابعة وكيل التعليم انتظام الدراسة فى رمضان



وكيل تعليم الأقصر يقود جولات على المدارس لمتابعة إنتظام الدراسة برمضان