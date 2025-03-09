اليوم السابع
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الأحد، 09 مارس 2025 10:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير مالية الاحتلال يكشف عن تأسيس إدارة خاصة لتهجير أهل غزة

الأحد، 09 مارس 2025 10:12 م
وزير مالية الاحتلال يكشف عن تأسيس إدارة خاصة لتهجير أهل غزة سموتريتش
أحمد علوى

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كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن استعدادات جارية لإنشاء إدارة بوزارة الدفاع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح سموتريتش، أن العمل قائم على إنشاء إدارة للهجرة "ونستعد لذلك تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، والميزانية لن تكون عائقا".

وأشار إلى تعقيدات لوجيستية لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، وقال "إذا قمنا بإخراج 5 آلاف شخص يوميا من غزة فسيستغرق الأمر عاما" لتنفيذ الخطة.

وأضاف أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قالوا له إنه "لا يمكن السماح لمليوني شخص يكرهون إسرائيل بالبقاء على مسافة قريبة جدا من حدودكم".







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