اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكي يسافر إلى كندا والسعودية هذا الأسبوع

الأحد، 09 مارس 2025 02:24 م
وزير الخارجية الأمريكي يسافر إلى كندا والسعودية هذا الأسبوع ماركو روبيو
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو سوف يسافر هذا الأسبوع إلى كندا والمملكة العربية السعودية.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مستشاره الخاص إيلون ماسك ووزير الخارجية ماركو روبيو، لديهما "علاقة رائعة"، وذلك بعد تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) أفاد بأن الطرفين "اشتبكا" في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.


وأضاف ترامب - في تصريحات له أوردتها شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن "إيلون وماركو لديهما علاقة رائعة.. أي بيان بخلاف ذلك هي أخبار كاذبة!".

ويأتي المنشور بعد تصريحات مماثلة من ترامب - يوم الجمعة الماضي - في المكتب البيضاوي، قال فيها إن "إيلون يتعامل بشكل رائع مع ماركو وكلاهما يقوم بعمل رائع ولا يوجد صراع أو خلاف بينهما".







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ماركو روبيو

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