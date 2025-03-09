نقيب المرافق: يوم الشهيد يخلد أعظم الذكريات فى تاريخ أمتنا

كتبت آية دعبس

وجه مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق، برئاسة هشام فؤاد ، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، تحية إعزاز وتقدير وعرفان لأرواح شهداء الوطن، الذين سالت دمائهم الزكية الطاهرة دفاعاً وحفاظاً على أرض مصر الحبيبة، حماية لها ودفاع عن ترابها من كل غاصب أو معتدي أو إرهابي أو من كل من أراد النيل من استقرارها وتهديد أمنها وأبنائها، وذلك تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق التاسع من مارس كل عام.

وأكد "فؤاد" أن هذا اليوم الذي يخلد أعظم الذكريات في تاريخ أمتنا بما يحمله من صفحات مضيئة يستلهم منها كل فرد في مجتمعنا قيمة الوطنية والكرامة ، ودليلاً يقود الأجيال القادمة لإدراك أن الحفاظ على الوطن ليس شعارا رنانا ولا كلمات مبتذلة ، بل هو ببذل النفس والتضحية والكفاح الشريف ، و لولا الدماء الزكية الطاهرة التي سالت فداء لأمن الوطن ما كان يمكن توفير المناخ الآمن والمستقر لمصر لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي نراها اليوم في كل شبر من أرضها.

وأضاف "رئيس المرافق العامة" أن ما شهدته الدولة على مدار تاريخها من أحداث وتقلبات سياسية واقتصادية وما يحيطها من تحديات حالية على المستوى الإقليمي والدولي يجعلنا نرى جيداً قيمة أن يكون للوطن أبناء يحمون ترابه ويدافعون عن استقراراه ، فضلاً عن ما حققته الدولة بسواعد ابنائها و رجالها الأوفياء، الذين واجهوا التحديات في أحلك الظروف واستطاعوا أن يخرجوا مصرنا الحبيبه من النفق المظلم الي جمهورية جديده تسعى للازدهار وتحقيق العيش الكريم لشعبها وابنائها، فهم من يعول عليهم دائما وهم المثل والقدوة التي نتعلم منها معنى كلمة وطن ، ونستمد من عقيدتهم الراسخة الصبر والعزيمة والعمل بجد واجتهاد لبناء مستقبل ابنائنا واعلاء راية وطننا وعدم الانسياق وراء أى دعوات هدامة.

وتابع: أنني بإسم العاملين بقطاعات المرافق العامة الأربعة على مستوى الجمهورية ، أبعث تحية وتقدير وعرفان لأرواح شهدائنا الأبرار، كما نثمن بكل العرفان والامتنان دور إلي رجال القوات المسلحة والشرطة المخلصين البواسل في كافة ربوع الوطن على مختلف درجاتهم و رتبهم، ما يقدمونه من جهود لصيانة أمن مصر وحدودها ومؤسساتها وتعزيز استقرارها وأمن شعبها.

وأختتم "فؤاد" بخالص التحية والتقدير لأسر الشهداء من فقدوا ذويهم بصبر واحتساب فداء للوطن ورضا بقضاء الله وقدره.