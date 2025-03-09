نادى ههيا بالشرقية تاريخ مشرف فى الكاراتيه.. حصد 87 ميدالية عالمية "صور"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نادى ههيا الرياضى بالشرقية، برع في صنع أبطال من لاعبي الكاراتيه ويغذى المنتخب القومى المصرى، وحصد لاعبيه بطولات على مستوى الجمهورية وأصبحوا أبطال العالم فى لعبة الكاراتيه، وحقق النادى 26 ميدالية عالمية خلال عام 2024، بالإضافة لاختيار 3 مدربين للمنتخبات القومية المصرية للكاراتيه من أبناء النادى.

وقال أحمد وهدان المدير الفنى لنادى ههيا الرياضى بمحافظة الشرقية ، إن النادى اختتم عام 2024 بـ26 ميدالية على المستوى الدولي في رياضة الكاراتيه، في البطولات القارية والإقليمية والدولية والعالمية، وانضم للمنتخبات القومية عام 2024 أكثر من 30 لاعب ولاعبة، في جميع المراحل السنية من الأشبال للكبار.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه شارك أبناء النادي من لاعبي المنتخبات الوطنية للكاراتيه في جميع المنافسات الدولية لعام 2024 "بطولة الدوري العالمي بالفجيرة - بطولة الدوري العالمي بإسبانيا - بطولة الدوري العالمي بكرواتيا - بطولة شمال أفريقيا بالقاهرة - بطولة العرب بالأردن - بطولة افريقيا بالمغرب - بطولة العالم بإيطاليا"، وحققوا فيها 26 ميدالية، ليصبح رصيد نادي ههيا من الإنجازات الدولية 87 ميدالية دولية.

وأشار إلى أن اللاعبون أصحاب الإنجازات الدولية والعالمية بالنادى هم مريم عبدالرحمن - رؤى الطاهر - محمد علي - كريم محمد مصطفى - محمود عبدالعزيز - عبدالرحمن صلاح - روان ياسر - ايهاب عبدالله - كريم أمين - جنة محمد علي - جنى بغدادي - جنة محمود حسن.

وتصدرت بطولة العالم اللاعبة مريم عبد الرحمن طنطاوي التصنيف العالمي للشابات، بعد حصولها على المركز الأول في بطولة العالم بإيطاليا، وبطلة العالم رؤى الطاهر، التصنيف العالمي للناشئات، بعد حصولها على الميدالية الفضية في نفس البطولة.

وأشار عاطف السيد رئيس مجلس إدارة النادى، أنه خلال عام 2024 تم اختيار الكابتن أحمد وهدان، مديرًا فنيًا منتخب مصر القومي للأشبال، والكابتن إسلام عمر، مدربًا لمنتخب مصر القومي للناشئين، والكابتن محمد سليمان، مدربًا لمنتخب الموهوبين الواعدين.

ولفت إسلام عمر مدرب المنتخب المصرى للكارانيه للناشئين، أنه على المستوى المحلي اختطف فريق نادي ههيا للشابات درع الدوري الممتاز للكاراتيه، وحصل فريق الشباب على فضية الدوري الممتاز للكاراتيه، ومازالت باقي المنافسات مشتعلة في جميع مراحل الدوري الممتاز للأشبال والناشئين.

أما على مستوى بطولات الجمهورية الفردية الأساسية للأندية، فقد حقق النادي أكثر من 30 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، في جميع منافسات بطولة الجمهورية الفردية، من 10 سنوات، وحتى فوق 20 سنة، تصدر بها جميع أندية الشرقية، كما حافظ على مكانه في الصف الأول، في المربع الذهبي للترتيب العام على جميع أندية مصر لنفس الموسم.

ولفت إسماعيل عرابى عضو مجلس إدارة النادى أنه خلال عام 2024 تم تأهل 22 لاعب لجميع المنتخبات القومية للكاراتيه "أشبال - ناشئين - شباب - تحت 21 سنة – رجال".



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