اليوم السابع
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موعد أذان المغرب والإفطار بتوقيت مدن محافظة مطروح اليوم الأحد 9-3-2025

الأحد، 09 مارس 2025 11:50 ص
موعد أذان المغرب والإفطار بتوقيت مدن محافظة مطروح اليوم الأحد 9-3-2025 مسجد العوام - مطروح
مطروح – حسن مشالي

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ننشر مواقيت أذان المغرب والإفطار الرمضاني، اليوم الأحد 9-3-2025، التي تختلف في كل مدينة عن غيرها من مدن محافظة مطروح، بفوارق تتراوح بين 2 و 16 دقيقة، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، حيث يُفطر أهالي مدينة السلوم وواحة سيوة بعد القاهرة بـ 23 دقيقة.

أذان المغرب، اليوم الأحد، بمدن مطروح  كما يلي:

يحين آذان المغرب في مدينة الحمام شرقي المحافظة الساعة 6.7 م، ومدينة العلمين 6.8 م، ومدينة الضبعة 6.10 م.

وموعد الإفطار في مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة  6.15 مساءً، ومدينة النجيلة 6.18 م، وسيدي براني 6.20 م، ومدينة سيوة 6.23 م، ومدينة السلوم 6.23 م .

ويأتي هذا الفارق في مواقيت الآذان، بين مدن محافظة مطروح، بسبب تباعد مسافات بينها بشكل كبير واتساع مساحة المحافظة التي تُعد ثاني أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، بعد الوادي الجديد، حيث تُقدر مساحتها بحوالي 20 % من مساحة مصر. 

 

 







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