اليوم السابع
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موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 رمضان في بورسعيد

الأحد، 09 مارس 2025 02:54 م
موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 رمضان في بورسعيد مئذنة
بورسعيد - محمد عزام

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يترقب المسلمون في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد الموافق 9 رمضان 1446 هـ / 9 مارس 2025، موعد أذان المغرب للإفطار، حيث يحين الأذان في تمام الساعة 5:55 مساءً، وذلك وفقًا لمواقيت الصلاة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وبحسب المواقيت الرسمية، بدأ الإمساك عن الطعام عند أذان الفجر في تمام 4:41 صباحًا، مما يجعل مدة الصيام لهذا اليوم حوالي 13 ساعة و14 دقيقة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد:

الفجر: 4:41 صباحًا

الظهر: 12:01 ظهرًا

العصر: 3:23 عصرًا

المغرب (موعد الإفطار): 5:55 مساءً

العشاء: 7:13 مساءً


ويحرص المسلمون في بورسعيد على متابعة المواقيت الرسمية لضمان دقة مواعيد الصلوات والإفطار خلال الشهر الكريم، سائلين الله القبول في الصيام والقيام.







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