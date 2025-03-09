موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 رمضان في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يترقب المسلمون في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد الموافق 9 رمضان 1446 هـ / 9 مارس 2025، موعد أذان المغرب للإفطار، حيث يحين الأذان في تمام الساعة 5:55 مساءً، وذلك وفقًا لمواقيت الصلاة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وبحسب المواقيت الرسمية، بدأ الإمساك عن الطعام عند أذان الفجر في تمام 4:41 صباحًا، مما يجعل مدة الصيام لهذا اليوم حوالي 13 ساعة و14 دقيقة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد:

الفجر: 4:41 صباحًا

الظهر: 12:01 ظهرًا

العصر: 3:23 عصرًا

المغرب (موعد الإفطار): 5:55 مساءً

العشاء: 7:13 مساءً



ويحرص المسلمون في بورسعيد على متابعة المواقيت الرسمية لضمان دقة مواعيد الصلوات والإفطار خلال الشهر الكريم، سائلين الله القبول في الصيام والقيام.