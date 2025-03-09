اليوم السابع
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موعد أذان العصر اليوم الأحد 9-3-2025 تاسع أيام رمضان فى محافظات مصر

الأحد، 09 مارس 2025 12:30 م
موعد أذان العصر اليوم الأحد 9-3-2025 تاسع أيام رمضان فى محافظات مصر صلاة - خشوع
كتب ـ محمود راغب

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لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" موعد أذان العصر، اليوم الأحد 9-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع تاسع أيام رمضان .

موعد أذان العصر فى محافظات مصر

- موعد أذان العصر بالقاهرة  3:28 م

- موعد أذان العصر بالإسكندرية 3:32 م

- موعد أذان العصر بطنطا 3:29 م

- موعد أذان العصر بالمنصورة 3:27 م

- موعد أذان العصر بالزقازيق 3:27 م

- موعد أذان العصر بأسيوط 3:29 م

- موعد أذان العصر بسوهاج 3:27 م

- موعد أذان العصر ببنى سويف 3:29 م

- موعد أذان العصر بالمنيا 3:30 م

- موعد أذان العصر بقنا 3:23 م

- موعد أذان العصر بأسوان 3:23 م

- موعد أذان العصر بمطروح 3:51 م

- موعد أذان العصر بالغردقة 3:18 م 

- موعد أذان العصر بالإسماعيلية 3:24 م

- موعد أذان العصر بدمياط 3:25 م

- موعد أذان العصر بشرم الشيخ  3:16 م

- موعد أذان العصر بالفيوم 3:30 م

- موعد أذان العصر بكفر الشيخ 3:26 م


 







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