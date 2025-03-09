اليوم السابع
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ملتقى ثقافى فى كفر الشيخ عن أحكام الصيام بحضور وكيل الأوقاف.. فيديو

الأحد، 09 مارس 2025 11:14 م
ملتقى ثقافى فى كفر الشيخ عن أحكام الصيام بحضور وكيل الأوقاف.. فيديو اللقاء التثقيفي بمسجد الفتح بحضور وكيل وزارة الأوقاف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصد اليوم السابع، مساء اليوم الأحد، صلاة التراويح، والملتقى الثقافى فى مسجد الفتح عن أحكام الصيام بحضور وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

شهد مسجد الفتح "الإستاد" بمحافظة كفر الشيخ إقبال المئات من المصلين لأداء صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك وقد ملأ المصلون ساحات الجامع، وأدوا صلاة التراويح في خشوع كبير، وردد المصلون الدعوات.

كما شهد المسجد درس عن فضل شهر رمضان المبارك ألقاه الشيخ معين رمضان، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد المنعم أبو شعيشع، عميد كلية الدراسات الإسلامية والشيخ رشدي حموده، إمام مسجد الفتح بكفر الشيخ.

وكانت مساجد كفر الشيخ تزينت لإستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك من هذا العام، وتضم محافظة كفر الشيخ أكثر من 5 آلاف مسجد في كافة المدن والقرى، من أبرزها وأشهرها مسجد إبراهيم الدسوقي، ومسجد  الشيخ طلحة التلمساني.

أداء صلاة التراويح بمسجد الفتح
أداء صلاة التراويح بمسجد الفتح

 

الحضور خلال اللقاء التثقيفي
الحضور خلال اللقاء التثقيفي

 

الدعاء خلال القنوت بالمسجد
الدعاء خلال القنوت بالمسجد

 

اللقاء التثقيفي بمسجد الفتح بحضور وكيل وزارة الأوقاف
اللقاء التثقيفي بمسجد الفتح بحضور وكيل وزارة الأوقاف

 







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