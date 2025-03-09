مكتبة مصر العامة بالأقصر تنظم ليالى رمضانية بالتعاون مع مبادرة ظواهر الشبابية

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك في وسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الأحد، بداية ليالي المكتبة الرمضانية طوال شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك بالتعاون والشراكة مع مبادرة ظواهر المجتمعية وقصر الثقافة بالأقصر وبيت الشعر وبيت العائلة المصرية بالأقصر والوحدة العامة للسكان بمحافظة الأقصر والجمعية المصرية للتنمية والإعلام ومركز دندرة الثقافي.

ويقول محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالكرنك، إنه من المقرر أن تشمل ليالي المكتبة الرمضانية، تنظيم فقرات فنية وأدبية وشعر وغناء فردى وجماعى وتخت شرقى وإنشاد دينى، ووعظ وإرشاد وندوات تثقيفية توعوية ومسابقات ثقافية وجوائز للمتميزين، وإكتشاف المواهب وورش عمل فنية تستمر ثلاث أيام أسبوعيأ الأحد والثلاثاء والخميس وأولي هذه الليالى يوم الأحد الموافق 9 رمضان الساعة 8 مساءاً على المسرح الرومانى بطريق الكباش بالمكتبة، تحت إشراف ومتابعة محمد حسانى مدير المكتبة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة.

وكانت قد اختتمت مكتبة مصر العامة بالأقصر ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع والتراث لمكتبات مصر العامة بالصعيد في نسخته الأولى، على المسرح الرومانى بطريق الكباش، وذلك بمشاركة مكتبات مصر العامة( بالأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسيوط والمنيا)، حيث أقيم الملتقى تحت رعاية السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، وبحضور قيادات صندوق مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وشهد حفل الختام فقرات فنية وأدبية وفنون شعبية من التراث الثقافى لمحافظات الصعيد المشاركة في الملتقى، ثم قامت اللجنة المسؤولة عن اختيار المكتبة الفائزة بالمركز الأول ودرع التميز والإبداع وهي مكتبة مصر العامة بأسوان، كما فازت مكتبة الوادى الجديد بالمركز الثاني، وحضر ختام الملتقى عددا من القيادات الجامعية والتنفيذية والسياسية والحزبية والمجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية بالأقصر.