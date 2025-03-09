مسجد الديرى فى بنى سويف.. افتتحه الملك فاروق ويضم أعمدة رخامية من إيطاليا

بنى سويف - هانى فتحى

قبلة أهالى مدينة بنى سويف، أنه مسجد الديرى الذى يقع فى أحد أقدم شوارع المدينة، ذلك الشارع الذى يتميز كونه يضم العديد من البيوت القديمة ذات الطراز المعماري.

ويستقطب مسجد الديرى العديد من المصلين خلال شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات الخمسة وخاصة فى فترة ما قبل المغرب، كون المسجد يعد من المساجد التى تتميز بالأجواء الباردة.

ويتميز شارع الديرى الذى يقع فيه المسجد بالأجواء الروحانية بمسجد الديرى، كذلك ورش صناعة الفوانيس التى كانت تشتهر بها المنطقة، ويقع مسجد الديرى على مساحة 600 متر مربع، الذى افتتحه الملك فاروق في شهر رمضان، ويتميز مسجد الديرى بالشكل المستطيل والذى أقيم على مساحة 600 متر، ويضم عدد من الأعمدة الرخامية التى تم استقطابها من إيطاليا .

ويقول خالد محمد أحد الأهالى المترددين على المسجد، إنه يتميز بالقبلة التى تحتوى على عمودان من الرخام يتوسطها مجموعة من الزخارف النباتية والهندسية المذهبة، مشيرا إلى أن المسجد يتكون من سقف خشبة ممزوج بالزجاج الملون ، بالإضافة إلى سلم خشبى يؤدي إلى مكان مخصص للسيدات.

ويضيف خالد محمد أن المسجد يتميز بالاجواء الباردة خلال فصل الصيف ، حيث يعد من المساجد التى لا تحتاج إلى تكييف وخاصة أنه يضم عدد من الشبابيك التى يصل طول الواحد منها إلى 3 أمتار، مشيرا إلى أن المسجد مازال يحتفظ بأبوابه القديمة .

وأشار خالد محمد إلى أن المسجد ينميظ بالروحانيات خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة فى صلاة العصر والتراويح والفجر.



أعمدة مسجد الديرى



المسجد



سقف مسجد الديرى



قبلة مسجد الديرى



مسجد الديرى



أعمدة مسجد الديرى



المسجد



سقف مسجد الديرى



قبلة مسجد الديرى