مدير التعليم الفنى بسوهاج يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدرسة النسيجية

سوهاج عمرو خلف

تفقد مدحت حنفي، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بسوهاج مدرسة سوهاج الثانوية النسيجية بحي الكوثر، اطمأن خلالها على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

كما تابع تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بقرار اللواء عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، والخاصة بتعديل مسار الجدار الفاصل بين مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة سوهاج الثانوية النسيجية، حيث تم استلام وفتح مبنى الورش الخاص بالتدريبات العملية لطالبات المدرسة، واطمأن خلالها على سير العملية التعليمية ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بالمتابعة المستمرة للاطمئنان على انتظام واستقرار العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى مدارس المحافظة.

وأكد مدير عام التعليم الفني أنه سيبذل أقصى جهده لتذليل وحل أي معوقات تواجه مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، تحت رعاية وإشراف السيد اللواء محافظ سوهاج والدكتور وكيل الوزارة، لتنفيذ خطة الدولة والوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني على مستوى الجمهورية.