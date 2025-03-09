اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 مارس 2025 07:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يفتتح محطة مياه حجازة قبلى بعد أعمال التجديد بـ5 ملايين جنيه

الأحد، 09 مارس 2025 06:00 م
محافظ قنا يفتتح محطة مياه حجازة قبلى بعد أعمال التجديد بـ5 ملايين جنيه افتتاح محطة مياه حجازة قبلى
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد محطة مياه حجازة قبلي المرشحة، بمركز قوص، بطاقة 90 لتر/ثانية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح محافظ قنا، أن محطة مياه الشرب بحجازة قبلي تُعد من المشروعات القومية التابعة لشركة مياه الشرب، وتخدم نحو 30 ألف مستفيد، بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وأضاف "عبد الحليم"، أن المحافظة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول المياه النقية إلى جميع القرى والمناطق النائية، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على تنفيذ المشروعات التنموية وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تنفيذ مشروعات توسعية وتطوير المحطات القائمة، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.


 







مشاركة

محطة مياه حجازة

الصرف الصحي

مياه قنا

محافظة قنا

اخبار قنا






الرجوع الى أعلى الصفحة