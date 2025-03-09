محافظ الدقهلية يتفقد حي غرب المنصورة.. ويشدد على تحسين خدمات المواطنين

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بجولة تفقدية إلى ديوان رئاسة حي غرب المنصورة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من الادارات المختلفة بالحي.

وشملت جولة المحافظ الادارة الهندسية والشئون القانونية ومركز المعلومات لمتابعة العمل بملف التصالح وعدد من الإدارات الأخرى.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والمحاسب أحمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، والحسيني البغدادي، مدير عام المتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة، حيث اطلع المحافظ خلال الجولة علي آليات العمل بالادارات المختلفة.

وخلال الزيارة، شدد المحافظ على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم، وسرعة الانتهاء من ملف التصالح والتفاعل الفوري مع مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للرقابة والمتابعة الميدانية لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء في كافة القطاعات الخدمية.

ووجه بضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة في العمل، والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام جولته، أشاد اللواء طارق مرزوق بجهود العاملين بالحي، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لضمان تنفيذ المشروعات والخطط التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الدقهلية.



