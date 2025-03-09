محافظ الإسماعيلية يلتقى نائب وزير النقل لبحث تطوير المنظومة بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم بمكتبه، اللواء مهندس ماجد محمد عبد الحميد، نائب وزير النقل، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وتناول اللقاء بحث مجموعة من المقترحات التي تهدف تطوير منظومة النقل العام بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المواطنين في الإسماعيلية لهم احتياجات خاصة في وسائل النقل، نظرًا لطبيعة الوظائف والمهن، مما يستوجب مراعاتها عند تطوير نظم النقل الجماعي.

وأكد أهمية توفير وسائل مواصلات مريحة ورخيصة تلبي احتياجات كافة الأُسر، مشيرًا إلى سعيه لتوفير وسائل نقل مناسبة للعمالة في المراكز والقرى، لتقليل الحوادث الناجمة عن النقل غير المرخص، مشيرًا إلى ما شهدته شبكة الطرق والنقل في الإسماعيلية خلال السنوات الماضية من تطوير، مؤكدًا ضرورة استمرارية تطويرها لربط المراكز ببعضها بشكل أفضل.

وأضاف "أكرم"، أن المحافظة تمر بمرحلة حراك اقتصادي جديد يتطلب التفكير المستقبلي في كافة الخدمات، بما فيها النقل الجماعي، لا سيما مع المشروعات والاستثمارات المتزايدة التي تشهدها المحافظة.

ودعى إلى استحداث مسارات تخدم المواطنين وتحقق مصالحهم، مشيرًا إلى الاستراتيجيات المتبعة في إطار خطة الدولة لتعمير سيناء والاتجاه نحو الشرق.

شهد اللقاء أيضًا حضور المهندس ضياء الدين مصطفى، رئيس جهاز تنظيم النقل بوزارة النقل، العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل، والعميد أحمد عبد العال، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والمهندس مارون إسحق، مستشار المحافظ للتخطيط المروري، وطارق الصافي، مدير مواقف المحافظة.