محافظ الإسماعيلية يؤكد استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانِ وحي ثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق وإزالة النباشين.

وتم إزالة أوكار النباشين من شارع شبين الكوم والتجاري ومنطقة نادي الكهرباء وخلف الكنيسة بجوار نادي المنتزه وخلف الملابس الجاهزة، وتم إزالتهم تمامًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020. وأوضحت أميمة أنه تم تحرير 4 محاضر مخلفات طبقًا للقانون السالف ذكره.

وأشارت أميمة إلى انخفاض ظاهرة النباشين عقب الحملات المتكررة لوحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، مؤكدة على استمرار الحملات لحين الانتهاء من هذه الظاهرة تمامًا.

