محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مناقصات عامة.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات الآتية في مناقصات عامة كالتالى :

أولا .. جلسة يوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

عملية شراء احتياجات قسم الحاسب الآلي بإدارة المرور.

- قيمة التأمين المؤقت 3 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

ثانيا .. جلسة يوم الأحد 16/ 3/ 2025

عملية رصف الطرقات الداخلية بالمجزر الآلي بنطاق حي العامرية أول.



- قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.



ثالثا .. جلسة يوم الاثنين 17/ 3/ 2025

عملية صيانة الأعمدة الزخرفية والأعمدة المتآكلة والآيلة للسقوط الموجودة بنطاق محافظة الإسكندرية.

- قيمة التأمين المؤقت 29 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.



رابعا .. جلسة يوم الخميس 20/ 3/ 2025

عملية شراء (إشارات مرور ضوئية_ علامات مرورية_ إشارات ومساعدات فنية) لإدارة المرور.

- قيمة التأمين المؤقت 44 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

خامسا .. جلسة يوم الأحد 23/ 3/ 2025

عملية طباعة وتوريد الأظرف والملفات وورق الخطابات.

- قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها



ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.

(تليفون وفاكس/ 034234140) .

و يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات ، وبالنسبة للمناقصة يتم سداد نسبة 5% من قيمة العلمية ، يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.