مايا مرسى تتحدث عن تمكين الشباب والمرأة فى بودكاست "بداية جديدة"

استضاف بودكاست "بداية جديدة" الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، في حلقة مميزة، حيث تناوبت فيها أهمية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التى تحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز وعيهم وثقافتهم. كما ناقشت الوزيرة دور وزارة التضامن الاجتماعي ودور المرأة فى المجتمع، وأوضحت أبرز التحديات التى واجهتها خلال مسيرتها المهنية.

خلال اللقاء، أكدت الدكتورة مايا مرسى اهتمام الرئيس السيسى ببناء الإنسان المصرى فى مختلف الجوانب، مشيدةً بنجاح المبادرة فى تحقيق أهدافها، حيث حققت تقدمًا ملموسًا خلال أول 100 يوم من انطلاقها.

أعربت الدكتورة مايا عن مشاعرها تجاه مصر قائلة: "أتمنى أن تظل مصر آمنة ومستقرة، فهو حلم لا يصبح واقعاً إلا بالتخطيط والعمل الجاد." كما سلطت الضوء على قوة المرأة المصرية وقدرتها على الاعتماد على نفسها، مؤكدة أنها تحتاج إلى من يشجعها ويدعمها، ويقدر جهودها.

كما أوضحت دور الوزارة في دعم ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتقديم المزيد من الخدمات لهم. وأشارت إلى الجهود المبذولة لدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، من خلال توفير الأدوات اللازمة لتيسير تعلمهم. كما شددت على أهمية حصولهم على حقوقهم التعليمية الكاملة داخل بلدهم، دون أن يشعروا بالعزلة.

وتحدثت مرسي أيضًا عن حياتها الشخصية، مشيرة إلى أن القراءة تشكل جزءًا أساسيًا من هويتها، حيث تحرص على ممارستها إلى جانب عملها. وأوضحت أنها تفضل قراءة الكتب في مجالات السياسة، الاقتصاد، والقضايا الاجتماعية، كما أعربت عن إعجابها بالكاتبة ريم بسيوني، مؤلفة "أولاد الناس، مؤكدة أنها تستمتع بأعمالها وتجد فيها تأثيراً عميقاً، "، وأشارت إلى حبها لقراءة "قواعد العشق الأربعون".

كما استعرضت التحديات التي تواجهها في عملها، مشيرة إلى أن طبيعة مسؤولياتها، التي تتطلب تنقلها المستمر بين العديد من الأماكن وحضور اجتماعات مكثفة، تجعل من الصعب عليها قضاء وقت كافٍ مع أبنائها. ومع ذلك، تؤكد حرصها الدائم على تحقيق التوازن بين عملها وحياتها العائلية.

يذكر أن الحلقات المقبلة ستستضيف شخصيات مؤثرة من مجالات الفن و الرياضة، وريادة الأعمال، والسياسة، في إطار تعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، يُبث بودكاست "بداية جديدة" عبر منصة Watch IT في تمام الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في الساعة 6:30 مساءً.



وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.