ليالى رمضان تنطلق من مسرح ثقافة العديسات بالأقصر بعروض وورش فنية للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك إحتفالاً بشهر رمضان المعظم في إطار برنامج وزارة الثقافة المحافظات، حيث انطلقت من قصر ثقافة حاجر العديسات أولى فعاليات ليالي رمضان بعروض وورش ثقافية وفنية مميزة، تضمنت محاضرة عن "اغتنام أوقات شهر الصيام" تحدث بها محمد علي يوسف عن شهر رمضان المبارك، وفضائل الشهر الكريم ، و كيفية الإستفادة من أوقات شهر الصيام.

وأعقب المحاضرة فعاليات أمسية شعرية بعنوان" القدس" للشاعر وليد الضوي، وعروض لفرقة الإنشاد الديني بالقصر ومجموعة من القصائد الدينية والإنشاد منها "جاء الشهر الكريم -صلي ع الحبيب"، يليها ورشة مشغولات يدوية خياطة نفذتها أسماء أحمد مدرب الورشة، ومسابقة ثقافية للأطفال أعدتها هناء يونس أخصائي مكتبة الطفل بالقصر، وورشة فنون تشكيلية بورترية "بوجي وطمطم" نفذته شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر، وورشة بورق الفوم "مدفع رمضان "نفذتها رحمه أحمد قسم الفنون التشكيلية ، وورشة حكي "حكايات رمضانيات "حكتها مع الاطفال ثناء محمود أخصائي المكتبة العامة بالقصر، واختتمت الليلة بفقرات ترفيهية ومسابقات للأطفال أعدتها بسمه أبو السعود.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات رمضان بقصر العديسات في تاريخ 11 من شهر رمضان الجارى، وذلك بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، بفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

واستمرار لأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها شيرين محمد بمشاركة أطفال رواد القصر، ونظم قصر ثقافة الطود فقرة تواشيح دينية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأمسية شعرية وقصيدة بعنوان "ليالي وحشانا _ ما بين قوسين" للشاعر ناجي فؤاد، وقصيدة بعنوان" مر العسل _ أنتي" للشاعر جمال الاقصري، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي معرض لأعمال الرسم للأطفال المشاركة في ورش الرسم نفذها محمد إبراهيم، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "آثار التنمر النفسية والإجتماعية على الطفل" ألقاها حسان محمد مسئول بالقصر، موضحاً أن التنمر هو شكل من أشكال العنف، والتنمر يؤثر على الصحة النفسية للطفل، وتعزيز ثقه الطفل تساعد على مواجهة التنمر وتجنب التعليقات السلبية.



ليالي رمضان تنطلق من مسرح ثقافة العديسات



مديح فى حب رسول الله بليالي رمضان الثقافية



ورش للرسم وتعليم الفتيات فى ليالي رمضان الثقافية