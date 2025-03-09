طالبات مدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات بسوهاج يحتفلن بيوم الشهيد.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهد اليوم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بالمديرية، والدكتور أيمن أبو سداح، مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، فعاليات الحفل الغنائي والمسرحي لطالبات مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات بسوهاج، في إطار احتفالات مدارس محافظة سوهاج بذكرى يوم الشهيد.

جاء ذلك بإشراف شيرين حامد، مديرة المدرسة، احتفالًا بالذكرى السنوية ليوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام، والذي قدَّم خلاله جنود مصر البواسل أرواحهم فداءً للوطن.

أكد وكيل الوزارة خلال كلمته أن الاحتفال بيوم الشهيد هو تخليد لروح الشهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استُشهد هو وجنوده دفاعًا عن أرض الوطن ضد العدو الإسرائيلي عام 1969.

من جانبه، وجَّه مدير إدارة سوهاج التعليمية تحية شكر وتقدير وعرفان لأسر الشهداء الذين قدَّموا أبناءهم وأغلى ما يملكون فداءً للوطن، وضربوا بذلك أروع الأمثلة في الولاء والانتماء وحب الوطن ليكونوا قدوة يُحتذى بها.



وكيل الوزارة بالمدرسة



السلام الوطنى فى الإحتفال بيوم الشهيد



طالبات مشاركات بالإحتفالية