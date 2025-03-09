ضبط 16 ألف قطعة ألعاب نارية خلال حملة مكبرة فى قنا

قنا - صابر سعيد

شنت الوحدات المحلية بالمراكز التسعة بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة مكثفة، استهدفت ضبط تجار الألعاب النارية ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16,615 عبوة من الألعاب النارية الممنوعة، وذلك عقب التفتيش على 729 محلًا بمختلف مراكز المحافظة، كما تم تحرير 64 محضرًا للمخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة عبر الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على جميع الأجهزة المعنية بضرورة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة ومتواصلة على الأسواق والمحلات داخل نطاق المحافظة، لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع الألعاب النارية، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداولها، ومنع دخولها تمامًا إلى الأسواق.

وأكد المحافظ، أهمية التعاون والتنسيق بين مسؤولي المحليات والأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، لضمان التنفيذ الفعّال لقرار حظر تداول الألعاب النارية، والتصدي لهذه الظاهرة حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع أي أضرار قد تنجم عنها.