ضبط وتحرير 130 محضرا ومخالفة تموينية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الحملات وخدمات المواطنين التموينية على مدار الأيام الماضية من شهر مارس الجارى، والتي نجحت في ضبط وتحرير 130 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير الخدمات التموينية للمواطنين واستمرار الحملات على المخابز والمحلات والسوبر ماركت.

وفى هذا الصدد، أكد وكيل تموين الأقصر، على أنه نجحت الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق في تحرير إجمالي 130 محضرا ومخالفة تموينية، ففي مجال المخابز تم تحرير 52 مخالفة تموينية (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات– وإنتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود قائمة تشغيل – تصرف المخابز في الدقيق – عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات .. إلخ )، وفي مجال الأسواق تم تحرير 75 محضرا تموينيا (عدم إعلان عن الأسعار- عدم وجود فواتير– إدارة منشأة بدون ترخيص - غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية .. إلخ )، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير إجمالي عدد 3 محاضر تموينية (عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول – عدم إعلان مستودعات بوتاجاز).

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، إنه تم على مدار الأيام الماضية، صرف 19 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 308 مخابز بلدي مدعمة، وصرف كمية قدرها 1427 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 534 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.

أما في شئون التموين فقد تم صرف مقررات شهر مارس 2025 سلع تموينية للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بدون أي مشاكل أو عوائق، كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 204 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 11845 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.