اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 20 محضرًا ببنى سويف

الأحد، 09 مارس 2025 02:56 م
ضبط وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 20 محضرًا ببنى سويف جانب من المضبوطات
بنى سويف هانى فتحى

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كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة "د.سماح جاد" أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ حملة رقابة ميدانية على 8 منشآت غذائية بمدينة ببا ، وأسفرت عن تحرير 20 محضر لمخالفات صحية متنوعة، تضمنت 5محاضر لعدم استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، 14 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، ومحضرًا واحدًا لإدارة نشاط بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن إعدام 32 كجم من الأغذية التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 18 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة بشأنها، فيما تم إخطار الوحدة المحلية بوجود منشأة غذائية تعمل دون ترخيص، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حاليها.

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د. أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، محمود طه مراقب أول الأغذية ومفتشي الصحة بالإدارة (عماد توفيق ،طه عيد ،إسحق سامى).







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