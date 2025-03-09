سياح العالم يستمتعون بزيارة معابد الأقصر فى نهار رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من البهجة والمتعة للأفواج السياحية التي تزور الأقصر من حول العالم في الموسم السياحى الشتوى الممتد حتى نهاية شهر أبريل المقبل، يتوافد سياح العالم في نهار شهر رمضان المبارك على زيارة معبد الأقصر بكورنيش النيل والذي يعتبر من أهم المعابد التاريخية التي بنيت بوسط المدينة ولا تخلو من قائمة زيارات الأفواج السياحية من حول العالم.

ومن جانبه، يقول أحمد بدر العمارى مدير بمعبد الأقصر، إنه تشهد منطقة معبد الأقصر على كورنيش النيل بوسط المدينة، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للاستمتاع بسحر الإضاءة الليلية داخل المعبد عقب قرار محافظ الأقصر، حيث يتوافد السياح على أعمدة ومقصورات المعبد لإلتقاط الصور التذكارية المميزة نهاراً وليلاً ومعرفة تاريخ المعبد الأهم في المدينة.

ويضيف أحمد العمارى، لـ"اليوم السابع"، إنه يعتبر معبد الأقصر أحد أهم المعالم الأثرية في البر الشرقى بمدينة الأقصر، ومدخله من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبة للإله آمون، وذلك حسبما يقول أحمد عربى مدير عام معبد الأقصر، موضحاً إن أمنحتب لظروفه وقتها لم يكن يستطيع تولى حكم مصر فهو لم يكن إبن فرعون سابق أو متزوج من ابنة فرعون سبق له حكم مصر، وهما الشرطان لتولى حكم مصر وقتها، فنصحه أحد رجاله ببناء معبد ضخم لتمجيد وعبادة الإله آمون رع لتأكيد نسبه حتى يستطيع حكم البلاد وبالفعل نجح فى ذلك عبر بناء معبد الأقصر التاريخي.

وكان قد وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإنارة معبد الأقصر يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 صباحا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، وذلك في إطار دعم وتنشيط القطاع السياحي بمحافظة الأقصر والجهود المبذولة لاستقبال الموسم السياحي بما يتناسب مع مكانة الأقصر العالمية.



استمتاع السياح بزيارة معبد الأقصر على كورنيش النيل



الزيارات المسائية من سياح العالم فى معبد الأقصر



بهجة سياح العالم بزيارة معبد الأقصر على كورنيش النيل



توافد السياح خلال زيارة معبد الأقصر على كورنيش النيل



جانب من التوافد السياحى الكبير على معبد الأقصر



جانب من زيارات سياح العالم فى معبد الأقصر



جانب من سحر معبد الأقصر فى الموسم الشتوى