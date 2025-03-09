اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 مارس 2025.. هل يرتفع ؟

الأحد، 09 مارس 2025 03:00 ص
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 مارس 2025.. هل يرتفع ؟ الذهب في مصر يواصل الثبات

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ننشر أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 مارس 2025 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في مصر اليوم، وكذلك مع ثبات واستقرار البورصة العالمية للذهب.

وعلى صعيد تطورات سعر الذهب في مصر فقد سجلت الآتي:

- عيار 24 يسجل 4708 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.

- سعر عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.

 

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

كشفت بيانات رسمية، أن صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب سجلت ارتفاعًا في التدفقات النقدية الداخلة خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير بمقدار 26.6 طن ذهب وهو ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي في التدفقات إلى هذه الصناديق.

رفعت الصين احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أونصة ذهب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير ليستمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي.

فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206.53 مليار دولار في نهاية يناير.







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