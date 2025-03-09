رئيس جامعة دمنهور يشارك فى وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول احتفالا بيوم الشهيد

شارك الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور فى احتفالات محافظة البحيرة بيوم الشهيد، حيث قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بمكتبة مصر العامة، بمشاركة قيادات المحافظة، ورجال دين، وأبناء المحافظة

من جانبه وجه الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس تحية اعتزاز و تقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وأبناء مصر الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن، كما بعث تحية اعتزاز وتقدير لأسر الشهداء وذويهم، في ذكرى " يوم الشهيد "، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض.

وأكد "ترابيس" أن ذكرى يوم الشهيد تحمل تاريخا مشرفا للعطاء والتضحية، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة مصنع القادة العظام ومدرسة الوطنية التي اقترن إسمها عبر تاريخ مصر النضالي الطويل بهيبته وانتصاراته، و الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، مما ساهم في انطلاق معركتي البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الغالية في الوقت الحالي.

وقد شدد "ترابيس" على ضرورة نشر الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء، والتي استطاعت القيادة السياسية الحكيمة الحفاظ عليه رغم ما يحيط بنا من تحديات خارجية وداخلية، واستعادة مصر لريادتها ومكانتها الدولية.



جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية تحتفل يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن، ويشار إلى أنه جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.