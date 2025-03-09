اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر في ذكرى يوم الشهيد: تحية إعزاز وإجلال لكل أسر الشهداء

الأحد، 09 مارس 2025 02:37 م
رئيس جامعة الأزهر في ذكرى يوم الشهيد: تحية إعزاز وإجلال لكل أسر الشهداء الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الاحتفال بـ يوم الشهيد يؤكد قيم الوفاء عند المصريين في الاعتراف بحق مَن ضحوا بأرواحهم لأجل الوطن، مشيرًا إلى أن من أصعب الأحزان هو ألم الفراق لكن عندما يكون الموت والفراق لغاية سامية وللارتقاء لمنزلة أعلى عند الله فهو أمر يستوجب الثناء؛ لأن الشهادة في سبيل الله من أفضل الألقاب وأجل الأعمال التي تعلي قدر صاحبها في الآخرة وتخلد ذكره في الدنيا.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أن عزاءنا لأسر الشهداء أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم سيظلون يطوقون أعناقنا بحسن فِعَالهم وتضحياتهم بأرواحهم  لنعيش في أمن وسلام.

وقدم رئيس الجامعة تحية إعزاز وإجلال لكل أسر الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين.


 







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