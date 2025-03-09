حماس تشيد بجهود المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في تسريع الوصول إلى اتفاق غزة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسى لحماس فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحركة أجرت لقاءات فى الدوحة مع المسؤولين الأمريكيين حتى انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة.



نود أن نشير إلى أن الدور الأمريكي في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتحديدات ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط، كان دورا مهما وإيجابيا في تسريع الوصول إلى هذا الاتفاق، وكان الدور متواصل طوال مرحلة تنفيذ الاتفاق.



وشدد المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحماس، على ضرورة إلزام نتنياهو بالمضى قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.